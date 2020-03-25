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25.03.2020 (13:15)

Окружной этап конкурса специалистов войск РХБ защиты ВВО «Белое солнце» впервые пройдет с боевым применением ТОС-1А «Солнцепек»

На полигоне Онохой в Республике Бурятия стартовал окружной этап конкурса «Белое солнце» среди специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа. Он пройдет с боевым применением тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Соревнования предусматривают выполнение более 20 нормативов по вождению, огневой подготовке и РХБ защите.

Огнеметчики будут состязаться в мастерстве ведения залпового огня из ТОС-1А «Солнцепек» с дальностью стрельбы до 6 км., а также вождении специальных машин по соревновательной трассе с препятствиями.

Также участникам предстоит отработать нормативы по заряжанию пусковой установки с помощью транспортно-заряжающей машины (ТЗМ), проведению расчетов по цели, уходу на запасную позицию, занятию закрытой и открытой огневой позиции и многие другие.

Четвертый всеармейский этап конкурса состоится в июле на полигоне «Шиханы» Саратовской области, в котором примут участие команды военных округов и Северного флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Конкурсы
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