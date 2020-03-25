25.03.2020 (13:00)

Землетрясение не повлияло на боеготовность сил Тихоокеанского флота на Камчатке и островах Курильской гряды

Землетрясение, которое произошло сегодня в Тихом океане на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска, и последовавшая за ним волна цунами не повлияли на боеготовность сил Тихоокеанского флота, дислоцированных на полуострове Камчатка и на островах Курильской гряды.

Боевые корабли, суда обеспечения в пунктах базирования и в море, объекты на территории военных городков ТОФ, причальная инфраструктура и подъездные дороги повреждений не получили, личный состав здоров.

Дежурные силы флота несут службу в обычном режиме.

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