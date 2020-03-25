25.03.2020 (12:45)

Историческая техника возглавит механизированные колоны Парада Победы в четырех городах на Юге России

Более 30 единиц исторической военной техники времен Великой Отечественной войны возглавят механизированные колоны Парада Победы в Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде и Новочеркасске.

Среди военной техники легендарные образцы советских танков – тяжелые ИС-2, средние Т-34 и легкий Т-38. В составе колонн проедут боевые машины реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», противотанковые самоходные установки ИСУ-152, СУ-122, СУ-100, СУ-76, а также грузовые автомобили ЗИС-5 и Газ-АА «полуторка» с 76-мм дивизионными пушками ЗиС-3. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) готовят к показу на Параде военные полноприводные легковые автомобили ГАЗ-67 и Виллис, тяжёлые разведывательно-диверсионные мотоциклы М-72.

Впервые в Ростове-на-Дону будут задействованы кабриолеты ЗиЛ-115 и ЗиЛ-117 на которых командующий войсками ЮВО совместно с командующим парадом поздравят участников праздничного мероприятия.

Большая часть исторической техники является музейными экспонатами, в том числе севастопольского музея «Сапун Гора», волгоградского музея-панорамы «Сталинградская битва» и Парка «Патриот» ВС РФ.

В настоящее время специалистами автобронетанковых служб и ремонтных подразделений ЮВО производится восстановление исторических образцов военной техники, воссоздание их первозданного вида. Кроме того, офицерами ЮВО устанавливается их принадлежность к подразделениям Советской Армии и местам сражений Великой Отечественной войны.

9 мая на территории дислокации объединений и соединений ЮВО в городах Волгоград, Новороссийск, Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Владикавказ, Ставрополь, Астрахань, Симферополь и Новочеркасск состоятся военные парады, в которых примут участие более 10 тыс. военнослужащих ЮВО, будет задействовано свыше 600 единиц вооружения и военной техники, самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО, кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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