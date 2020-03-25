25.03.2020 (12:15)
Пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении приняли участие в совместном учении
В военном городке Гюмрийского военного гарнизона военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении приняли участие в совместном тактико-специальном противопожарном учении.
Пожарные расчеты двух стран ликвидировали очаги условного возгорания на военных объектах.
К совместному тактико-специальному противопожарному учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.
В Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержится более 20 военных городков и специальных объектов.
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