25.03.2020 (12:15)

Пожарные расчеты ЮВО и МЧС Армении приняли участие в совместном учении

В военном городке Гюмрийского военного гарнизона военнослужащие пожарных расчетов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, и пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Армении приняли участие в совместном тактико-специальном противопожарном учении.

Пожарные расчеты двух стран ликвидировали очаги условного возгорания на военных объектах.

К совместному тактико-специальному противопожарному учению было привлечено более 100 военнослужащих и задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В Ереванском и Гюмрийском военном гарнизонах российской военной базы ЮВО в режиме постоянной готовности по противопожарной безопасности содержится более 20 военных городков и специальных объектов.

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