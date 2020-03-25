25.03.2020 (12:30)

Разведчики ЮВО пройдут специальный курс горной подготовки по выживанию в горах

Около 400 разведчиков воинских частей и соединений Южного военного округа (ЮВО) на горном полигоне Дарьял пройдут специальный курс горной подготовки где научатся выживать в горах.

За месяц обучения на полигоне в Северной Осетии разведчикам предстоит научиться приемам ведения общевойскового боя, ориентированию на незнакомой местности, работе на современных комплексах автоматизации и средствах связи в горных условиях.

Разведчики будут преодолевать скалистые участки местности с применением жумаров, альпинистских систем, веревок, карабинов и ледорубов. Общий вес экипировки, с которым будут преодолеваться препятствия, составляет около 40 кг.

В рамках горной подготовки между подразделениями разведки пройдут тактико-специальные учения с розыгрышем учебных дуэлей и восхождением на вершину горы Араухох.

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