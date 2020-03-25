25.03.2020 (12:00)

Саперы ЮВО очистят 10 га территории полигонов в Армении

Инженерно-саперные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к сплошной очистке полигонов Камхуд и Алагяз от неразорвавшихся боеприпасов в преддверии контрольной проверки за зимний период обучения.

Военнослужащие используют служебных минно-розыскных собак, искатели неконтактные взрывных устройств ИНВУ «Коршун», селективные переносные индукционные металлоискатели «ИМПС», а также защитные костюмы сапера ОВР «Сокол» и «Дублон».

Саперы ЮВО обследуют территорию общей площадью порядка 10 га, большую часть которой составляет горная местность.

В сплошной очистке полигонов российской военной базы ЮВО принимают участие около 100 военнослужащих, а также задействовано более 10 единиц специальной военной техники.

При утилизации найденных боеприпасов и взрывчатых веществ учитываются баллистические показатели радиусов разлета осколков, дальность ударной волны и сейсмически безопасные расстояния от жилых и военных объектов. Все взрывоопасные предметы уничтожаются методом накладного заряда в заранее подготовленных местах.

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