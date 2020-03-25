25.03.2020 (11:45)

Второй этап отборочного конкурса ВДВ «Воин мира» завершился в Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении

На полигоне Песочное Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Ярославской области завершился второй этап конкурса ВДВ «Воин мира», являющийся отборочным этап одноименного конкурса Армейских международных игр.

На этапе «Атлет» военнослужащим необходимо было показать свою высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на дальность и точность.

Состязания проводились в два этапа, на полигоне и стадионе гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в Костроме.

На первом промежуточном этапе военнослужащие-мужчины состязались в военно-спортивном пятиборье, в ходе которого преодолели дистанцию, протяженностью 2 км по пересеченной местности с метанием ножей и ручных гранат на точность и дальность, стрельбе из автомата Калашникова АК-74М по трем целям на дальности 150, 250 и 300 метров по фронту.

В втором этапе военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, беге на 100 метров и силовом комплексе упражнений для военнослужащих женского пола.

Все участники конкурса показали свою отличную физическую подготовку.

Этап Воздушно-десантных войск проходит на базе Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения в период с 23 по 27 марта. В нем принимают участие более 60 военнослужащих, 10 из которых военнослужащие-женщины, со всех соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск.

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