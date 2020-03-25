25.03.2020 (11:30)
Экипажи боевых вертолетов ЮВО в горах Кавказа выполнили сложный пилотаж на высоте 4 тыс. м
Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на различных высотах в районах Большого Кавказского хребта.
Управление авиационной техникой в горах осложняется разреженностью воздуха, поэтому полетные задания на высоте до 4 тыс. м. выполняли наиболее подготовленные экипажи армейской авиации.
Помимо задач по предназначению, летный состав отработал действия в нештатных ситуациях: отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.
Перед началом занятий по сложному пилотированию каждый летчик отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.
Полеты в экстремальных условиях выполнили 15 экипажей вертолетов армейской авиации ЮВО.