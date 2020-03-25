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25.03.2020 (11:30)

Экипажи боевых вертолетов ЮВО в горах Кавказа выполнили сложный пилотаж на высоте 4 тыс. м

Экипажи боевых вертолетов Южного военного округа (ЮВО) выполнили полеты с элементами сложного пилотажа на различных высотах в районах Большого Кавказского хребта.

Управление авиационной техникой в горах осложняется разреженностью воздуха, поэтому полетные задания на высоте до 4 тыс. м. выполняли наиболее подготовленные экипажи армейской авиации.

Помимо задач по предназначению, летный состав отработал действия в нештатных ситуациях: отказ радиосвязи, двигателей, повреждение радиоэлектронного оборудования или корпуса вертолета.

Перед началом занятий по сложному пилотированию каждый летчик отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах.

Полеты в экстремальных условиях выполнили 15 экипажей вертолетов армейской авиации ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Южный военный округ
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