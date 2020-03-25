25.03.2020 (11:15)

Инженеры ЮВО применяют габионы для берегоукрепления рек на Юге России

Специалисты инженерных войск Южного военного округа (ЮВО) приступили к тактико-специальным учениям по борьбе с весенними паводками на Юге России. Военнослужащие отрабатывают задачи по берегоукреплению на реках юга России.

Военные инженеры с помощью инженерной машины разграждения ИМР-3 и тяжелого бульдозера БАТ-2 выполняют нормативы по возведению заградительной дамбы вдоль берегов рек с применением габионных конструкций.

На случай возникновения паводковых ситуаций, военнослужащие отработают нормативы по эвакуации населения с использованием плавающих транспортёров ПТС-2.

Специалисты понтонных и мостовых подразделений наводят мосты и понтонные переправы через водные преграды. Личный состав выполняет нормативы по сборке паромов грузоподъемностью 60 и 170 тонн, шириной по 7 метров, длина которых составляет 20 и 60 метров соответственно.

Также инженеры ЮВО с использованием понтонно-мостового парка ПМП наводят мостовые переходы через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

С помощью станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена» специалисты выполняют нормативы по заполнению резервуаров очищенной водой из рек.

Всего в практических мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц инженерной техники.

Габион – полая конструкция различной формы из сетчатого материала, применяемая для укрепления крутых склонов и берегов рек, участков, которые подвержены оползням.

Габионы разработаны специально с учётом удобства доставки и быстрого наполнения с помощью ковшовых погрузчиков и вручную. Большой объём, прочная конструкция и скорость возведения выгодно отличают их от простых мешков с песком.

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