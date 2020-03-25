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25.03.2020 (11:00)

Горные минометчики ЮВО провели боевые стрельбы в горах Северного Кавказа

Минометные подразделения горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии отработали десантирование по-штурмовому из вертолетов Ми-8АМТШ и заблокировали условного противника в ущелье Кавказского хребта на полигоне Кобу-Баши.

В учебном бою мотострелков поддержала огнем армейская авиация.

К мероприятиям были привлечены подразделения разведки, а также вьючный транспортный взвод.

Лошади доставили минометы «Поднос» на одну из высот Кавказского хребта, откуда в дальнейшем велся прицельный огонь по живой силе и легкобронированным целям условного противника.

Корректирование огня обеспечили расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

Всего к учениям было привлечено около 600 военнослужащих ЮВО, задействовано более 100 единиц военной техники, а также пара ударных вертолетов Ми-35М.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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