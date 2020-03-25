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25.03.2020 (10:45)

Военнослужащие Каспийской флотилии отработали новые тактические приемы на учении в Дагестане

В ходе розыгрыша тактических эпизодов командно-штабного учения на полигоне Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты отработали порядка 20 новых тактических приемов и маневров, применяемых в различных условиях современного боя.

В рамках командно-штабного учения подразделения морской пехоты выполнили задачи маневренной обороны, разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией, реактивной и ствольной артиллерией.

В свою очередь, артиллерийские подразделения, вооруженные реактивными системами залпового огня РСЗО «Град» и 122-мм гаубицами Д-30, совершили тактический маневр и нанесли огневое поражение наступающему противнику.

Для создания реальной тактической обстановки на полигоне установлены мишени, имитирующие бронированную технику и живую силу условного противника, при этом часть из них расположена под углом неудобным для прямого попадания снаряда в цель.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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