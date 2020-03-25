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25.03.2020 (10:30)

Военнослужащие Каспийской флотилии впервые провели соревнования по тактической стрельбе в условиях «города»

Тактические группы морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) на соревнованиях по тактической армейской стрельбе в Краснодарском крае впервые продемонстрировали выполнение новейших приемов при прохождении полосы препятствий в условиях «города».

В ходе соревнований военнослужащие выполнили комплекс упражнений по групповой стрельбе со сменой оружия на «короткий и длинный ствол» по мишенным комплексам на расстоянии от 1 до 250 м. Уникальная мишенная обстановка имитировала движущиеся и неожиданно появляющиеся цели на различных углах прицеливания. 

Особенностью прохождения этапов стрельбы стало выполнение сложных приемов по ведению огня из неудобных положений, перезарядке оружия в стесненных условиях и многократной смене огневой позиции. На поражение целей каждому военнослужащему было отведено три секунды. Владение такими приемами в условиях боевой обстановки позволяет увеличить темп стрельбы, создать условия прикрытия и повышает живучесть группы.

Во время прохождения полосы препятствий в составе боевых пар морские пехотинцы показали новые приемы ведения стрельбы с последующим перезаряжанием оружия, позволяющим увеличивать темп стрельбы и скорость смены стреляющего и заряжающего почти в 2,5 раза.

Во всеармейских отборочных соревнованиях по тактической армейской стрельбе среди подразделений ЮВО принимают участие 12 команд. Кроме основных состязаний в стрельбе из стрелкового оружия, команды сдают зачёты по инженерной, физической подготовке, военной топографии и ориентировании на местности, все элементы выполняются в полной экипировке.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ
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