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25.03.2020 (10:15)

Подразделения российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе тактического учения

Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Цабал.

Подразделения военной базы вели огонь из штатного вооружения боевых машин, в том числе современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также различного стрелкового вооружения.

Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками ЮВО отработали оборонительные и наступательные действия, блокировали и уничтожили условного противника.

Для усложнения тактической обстановки на полигоне были оборудованы учебные минные поля, а также невзрывные заграждения и препятствия.

Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Всего в РТУ приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО, также было задействовано около 60 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», машины связи и др. техника.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Южный военный округ , Абхазия , Военная база
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