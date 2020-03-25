25.03.2020 (10:15)
Подразделения российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе тактического учения
Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили боевые стрельбы в ходе двустороннего ротного тактического учения (РТУ) на полигоне Цабал.
Подразделения военной базы вели огонь из штатного вооружения боевых машин, в том числе современных танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А, а также различного стрелкового вооружения.
Мотострелки совместно с танкистами, артиллеристами и разведчиками ЮВО отработали оборонительные и наступательные действия, блокировали и уничтожили условного противника.
Для усложнения тактической обстановки на полигоне были оборудованы учебные минные поля, а также невзрывные заграждения и препятствия.
Выполнение всех учебно-боевых задач фиксировалось с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Всего в РТУ приняли участие около 400 военнослужащих ЮВО, также было задействовано около 60 единиц боевой техники, в том числе разведывательные машины «Дозор», самоходные артиллерийские установки «Акация», машины связи и др. техника.