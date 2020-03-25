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25.03.2020 (10:00)

Более тысячи военнослужащих ЮВО выполнили боевые стрельбы на полигонах в Чечне

Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне провели боевые стрельбы на общевойсковых полигонах Калиновский и Гвардеец.

В ходе занятий военнослужащие отработали ведение огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание в ходе занятий было уделено отработке боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

На учебные мероприятия было привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.Военнослужащие 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне провели боевые стрельбы на общевойсковых полигонах Калиновский и Гвардеец.

В ходе занятий военнослужащие отработали ведение огня из вооружения танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3, самоходных гаубиц «Акация», минометов «Сани», автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Особое внимание в ходе занятий было уделено отработке боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, выполнения индивидуальных и групповых нормативов.

На учебные мероприятия было привлечено около 1,3 тыс. военнослужащих, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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