25.03.2020 (09:45)

В Средиземном море экипажи вертолётов палубной авиации Черноморского флота отработали взлёт и посадку на фрегат

В акватории Средиземного моря экипажи вертолета Ка-27 выполнили плановые практические полеты с палубы фрегата «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе отряда кораблей в дальней оперативной зоне.

В соответствии с полётным заданием вертолётчики морской авиации Черноморского флота во взаимодействии с экипажем фрегата отработали на переходе морем задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля, как на ходу, так и при стоянке на якоре, в различное время суток.

Одновременно с целью проверки слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полёты вертолётов.

В ходе тренировки экипажи вертолёта совершили порядка 10 взлетов и посадок на палубу фрегата «Адмирал Григорович».

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