25.03.2020 (09:30)

Пятнадцатый Ил-76 ВКС РФ доставил в Италию средства для борьбы с коронавирусом

Очередной, пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия).

ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Российская Федерация оказывает Итальянской Республике помощь в борьбе с пандемией коронавируса по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте, достигнутой 21 марта 2020 года.

Продолжается операция по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее города Рим, Италия) для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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