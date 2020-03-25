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25.03.2020 (09:15)

В Крыму проходит тактико-специальное учение соединения разведки армейского корпуса Черноморского флота

В соединении разведки армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ), дислоцированном в Крыму, проходит плановое тактико-специальное учение (ТСУ).

В рамках учения разведывательные подразделения отрабатывают различные варианты перемещения в район выполнения задач как по земле в составе военных колонн, так и по воздуху на вертолётах Ми-8.

На марше были выполнены задачи боевого охранения и всестороннего обеспечения воинских колонн, преодоления зараженных участков местности, ведения разведки с применением БпЛА, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника и ударов его авиации, эвакуации условных раненых из боевых машин и оказания им первой медицинской помощи.

На полигоне боевой подготовки, в течение недели разведчики в различное время суток будут совершенствовать навыки в организации наблюдательных постов, разведывательных засад, поиска опорных баз условного противника, действий в дозоре, а также отработают приемы маскировки, скрытного передвижения и оборудования мест отдыха.

В ходе учения основное внимание будет уделено вопросам эффективного ведения разведки с применением комплексов «Стрелец», которые обеспечивают решение основных задач боевого управления подразделениями, связи и передачи информации между командирами и подчинёнными, анализа данных и выдачи целеуказаний для применения оружия.

В ТСУ задействовано более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Рысь», «Тигр» и «Тайфун».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Учения , Разведывательные подразделения
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