25.03.2020 (09:00)

На полигоне Струги Красные под Псковом стартовал отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

На полигоне Струги Красные в Псковской области стартовал отборочный этап Воздушно-десантных войск конкурса среди танковых экипажей «Танковый биатлон», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМи-2020».

В конкурсных состязаниях примут участие команды, представляющие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение, Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение, а также хозяева соревнований – десантники-танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Специально для состязаний танковых экипажей на полигоне проведена большая подготовительная работа по усовершенствованию трассы, мишенных позиций. Конкурс является неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.

Всего в соревнованиях, которые пройдут в период с 24 марта по 3 апреля с.г., принимают участие более 50 военнослужащих и задействовано 15 танков Т-72Б3. Первые заезды состоятся уже сегодня.

Победитель отборочного этапа представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском конкурсе «Танковый биатлон».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице