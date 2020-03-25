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25.03.2020 (09:00)

На полигоне Струги Красные под Псковом стартовал отборочный этап конкурса «Танковый биатлон»

На полигоне Струги Красные в Псковской области стартовал отборочный этап Воздушно-десантных войск конкурса среди танковых экипажей «Танковый биатлон», проводимого в рамках Армейских международных игр «АрМи-2020».

В конкурсных состязаниях примут участие команды, представляющие Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение, Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение, а также хозяева соревнований – десантники-танкисты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения.

Специально для состязаний танковых экипажей на полигоне проведена большая подготовительная работа по усовершенствованию трассы, мишенных позиций. Конкурс является неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.

Всего в соревнованиях, которые пройдут в период с 24 марта по 3 апреля с.г., принимают участие более 50 военнослужащих и задействовано 15 танков  Т-72Б3. Первые заезды состоятся уже сегодня.

Победитель отборочного этапа представит Воздушно-десантные войска на Всеармейском конкурсе «Танковый биатлон».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Танковый биатлон , АрМИ
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