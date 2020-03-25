25.03.2020 (08:45)

Современные подходы в военно-патриотическом воспитании участников юнармейских движений используют в ДВОКУ

Офицеры и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища используют современные подходы в военно-патриотическом воспитании участников юнармейских движений. Деятельность основывается на постоянном вовлечении школьников в военно-историческую работу и приобщении к учебному процессу курсантов на современной технике.

Основной опорной площадкой работы коллектива ДВОКУ с юнармейцами является самый крупный на Дальнем Востоке амурский парк «Патриот». Парк начали создавать два года назад на полигоне училища к проведению Всеармейских игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Сегодня парк включает экспозицию современной боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевой техники, исторический комплекс «Партизанская деревня» с множеством точек, на которых юные патриоты отрабатывают навыки начальной военной подготовки в игровой форме. Также работа организована на историческом комплексе артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

Офицеры и курсанты привлекают ребят «Амурского союза молодежи» и других клубов региона через проведение реконструкции боев, поиска родственников -героев войны, исследования судеб выпускников училища участвующих в Великой Отечественной войне. Каждый школьник находит в работе с курсантами свой интерес и развивает его в совместном труде. В прошлом году ДВОКУ и ряд общественных организаций организовали масштабную реконструкцию боя в пригороде Благовещенска, с привлечением легендарного танка Т-34 «Боевая подруга», машин и артиллерии военного времени.

Проводимая работа ДВОКУ показывает, что Благовещенск и Амурская область в целом ежегодно получает высокую оценку военно-патриотического воспитания от руководства Минобороны страны. Качество призывников-амурчан является одним из самых высоких в Восточном военном округе.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице