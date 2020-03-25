25.03.2020 (08:03)

Расчеты РСЗО «Ураган» отработали контрбатарейную стрельбу с безопасного расстояния в Амурской области

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцирующегося в Амурской области, провели боевые стрельбы по координатам, передаваемым с беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Орлан-10. Стрельба велась по целям, имитировавшим артиллерию условного противника на расстоянии более 30 километров, что обеспечило безопасное удаление в случае ответного удара.

Обстановка в ходе стрельб была максимально приближена к реальному бою. В задачи расчета БЛА входило выявление в тылу артиллерийской батареи условного противника, действия которой обозначили средствами имитации. По координатам успешно выявленных позиций батареи «неприятеля» был нанесен точечный артиллерийский удар РСЗО «Ураган».

После стрельбы боевые расчеты оперативной сменили позиции.

Практические стрельбы с наведением БЛА на цели выполнили все расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения. Тренировки проводятся на полигоне Трехречье в ходе полевого выхода артиллерийских подразделений общевойскового объединения ВВО. К ним привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц вооружения и техники.

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