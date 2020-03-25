25.03.2020 (07:44)

Десятки учений и командно-штабных тренировок пройдут со связистами амурского общевойскового объединения ВВО в ходе интенсивной подготовки

Около 1 тыс. военнослужащих войск связи общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) выведено на полигоны в Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии. В ходе стартовавшего полевого выхода с их участием состоятся десятки учений и командно-штабных тренировок по связи.

В частности, специалисты освоят новые цифровые средства связи: недавно поступившие на вооружение спутниковые станции «Ливень» и станции П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр». Мобильные спутниковые комплексы позволяют организовать высококачественную защищенную связь в любой точке Дальнего Востока и дают новые возможности по применению современных технологий в управлении войсками.

В ходе полевого выхода будут широко применены методы и способы маскировки средств связи от современных разведывательных средств условного противника. Для оценки качества маскировки пунктов управления будут применены беспилотные летательные аппараты с использованием воздушной видеосъемки днем и ночью.

Кроме того, в целях маскировки и защиты узлов связи планируется задействовать подразделения радиоэлектронной борьбы, инженерных войск и радиационной, химической и биологической защиты.

Совершенствование методов маскировки и защиты пунктов управления производится исходя из анализа современных войн и вооруженных конфликтов. Своевременная качественная связь является залогом успеха в современной войне.

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