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25.03.2020 (06:42)

Артиллеристы ВВО в Приморье в ходе стрельб поразили площадные и точечные цели

На полигоне Сергеевский в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа состоялись боевые стрельбы артиллерии. На мероприятие привлекалось порядка 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.

В ходе них расчеты самоходных гаубиц «Акация», пушек «Гиацинт», а также минометов «Тюльпан» и «Сани» отработали задачи по уничтожению точечных целей, имитировавших войска условного противника, а также произвели площадные залповые стрельбы. Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.

В рамках боевых стрельб артиллерийские подразделения состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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