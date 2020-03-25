25.03.2020 (06:42)
Артиллеристы ВВО в Приморье в ходе стрельб поразили площадные и точечные цели
На полигоне Сергеевский в Приморском общевойсковом объединении Восточного военного округа состоялись боевые стрельбы артиллерии. На мероприятие привлекалось порядка 200 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.
В ходе них расчеты самоходных гаубиц «Акация», пушек «Гиацинт», а также минометов «Тюльпан» и «Сани» отработали задачи по уничтожению точечных целей, имитировавших войска условного противника, а также произвели площадные залповые стрельбы. Координаты целей в режиме реального времени передавались с беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи на пункт управления артиллерией.
В рамках боевых стрельб артиллерийские подразделения состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач.