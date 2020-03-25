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25.03.2020 (04:38)

Тральщики ТОФ в ходе учения отработали преодоление минных заграждений на маршрутах развёртывания сил флота

Корабельная тральная группа Тихоокеанского флота в составе базовых тральщиков БТ-100, БТ-114 и БТ-234 провела учение по преодолению минных заграждений на маршрутах развёртывания сил флота, которое прошло в заливе Петра Великого.

Минно-тральные корабли обеспечили проводку за тралами и развёртывание в море кораблей, которые задействованы в плановых тактических учениях группировки сил в дальней морской зоне.

Другая минно-тральная группа в составе двух базовых тральщиков в ходе учения обнаружила минное заграждение из донных мин, установленных условным противником и определила его границы. Для проделывания проходов на опасном участке акватории были применены специальные шнуровые заряды. Двигаясь в строю фронта минно-тральные корабли уложили заряды в указанных точках и произвели их подрыв, проделав в минном поле проход для безопасного следования боевых кораблей и судов флота.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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