25.03.2020 (04:22)
Около 30 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота вышли в море для выполнения задач в рамках тактических учений
Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для решения практических задач в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.
В ходе серии учений под руководством командиров объединений в полигонах боевой подготовки будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, оцениваться готовность сил (войск) флота к действиям в составе тактических групп.
По сценарию учений в акваториях Японского и Охотского морей запланировано выполнение ряда боевых упражнений.
Всего к отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.
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