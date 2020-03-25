25.03.2020 (04:22)

Около 30 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота вышли в море для выполнения задач в рамках тактических учений

Корабли Тихоокеанского флота вышли в море для решения практических задач в рамках плановых тактических учений группировки сил в дальней морской зоне.

В ходе серии учений под руководством командиров объединений в полигонах боевой подготовки будут отрабатываться практические навыки личного состава по предназначению, оцениваться готовность сил (войск) флота к действиям в составе тактических групп.

По сценарию учений в акваториях Японского и Охотского морей запланировано выполнение ряда боевых упражнений.

Всего к отработке задач в море привлекаются до 15 боевых кораблей и катеров, 12 судов обеспечения, около 20 самолётов и вертолётов.

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