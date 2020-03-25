25.03.2020 (03:28)
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершило неофициальный визит в Индонезию
Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершило неофициальный визит в Индонезию, куда оно прибыло 18 марта.
В порту Танджунг Приок в Северной Джакарте экипаж пополнил до полных норм запасы воды и топлива и продолжил дальний похода к берегам Антарктиды.
ГС «Маршал Геловани» с 3 марта находится в плавании, которое проходит при поддержке Русского географического общества и посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Плавание продлится более трех месяцев.
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