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25.03.2020 (03:28)

Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершило неофициальный визит в Индонезию

Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» завершило неофициальный визит в Индонезию, куда оно прибыло 18 марта.

В порту Танджунг Приок в Северной Джакарте экипаж пополнил до полных норм запасы воды и топлива и продолжил дальний похода к берегам Антарктиды.

ГС «Маршал Геловани» с 3 марта находится в плавании, которое проходит при поддержке Русского географического общества и посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Плавание продлится более трех месяцев.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Русское географическое общество
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