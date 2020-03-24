24.03.2020 (19:45)

На выставке «Архимед» дистанционно отберут инновационные проекты для показа на форуме «Армия-2020»

В период с 24 по 27 марта в рамках Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» специалисты Минобороны России выберут новейшие разработки для демонстрации на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

Инновационные проекты продемонстрируют на специальной экспозиции «Инновационный клуб» форума «Армия». В дальнейшем их рассмотрят на возможность внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и проведения исследований на базе лабораторий Военного инновационного технополиса «ЭРА».

В состав международного жюри салона второй год подряд входят представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационный исследований) Минобороны России

В этом году «Архимед» проходит дистанционно. Экспертная комиссия и жюри оценит изобретения двойного назначения по конкурсным документам. Всего в этом году подано свыше 3 тыс. заявок на участие из 35 регионов России, в том числе из 14 высших учебных заведений и научно-исследовательских организаций военного ведомства.

Кроме того, по результатам работы международного салона «Архимед» специалистами ГУНИД МО РФ планируется отобрать молодежь с высокими интеллектуальными способностями для их последующего привлечения к научно-исследовательской деятельности в интересах обороны страны, в том числе к службе в научных ротах технополиса «ЭРА».

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