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24.03.2020 (19:00)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО отработали массовую заправку танков Т-72Б3

На полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках полевого выхода отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) экипажи отработали массовую заправку танков.

В ходе проведения заправки более 100 тыс. литров топлива перекачали из мобильных цистерн в баки танков Т-72Б3. Для организации такой заправки из района дислокации вышло порядка 70 единиц бронетехники. Основной задачей тренировки стала отработка единовременной заправки бронетехники на марше. Подразделения горюче-смазочных материалов развернули около 20 рукавов автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10.

Заправка одного танка до полного бака заняла не более нескольких минут, что позволило оперативно продолжить движение бронетехники.

Всего в тренировке приняли участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 150 единиц военной и специальной техники отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , МТО , Танковые войска , Западный военный округ , Боевая подготовка
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