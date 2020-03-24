24.03.2020 (18:50)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва прибыли в город Татарск Новосибирской области

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, прибыли в город Татарск (Новосибирская область).

Участников уникального перехода встретили военный комиссар и представители администрации Татарского района. По старой русской традиции военнослужащим преподнесли хлеб и соль. Следующей остановкой для спортсменов-лыжников станет Омск.

В годы Великой Отечественной войны Татарский район являлся одним из крупнейших в регионе поставщиков сельскохозяйственной продукции. Также большинство промышленных предприятий Татарска выпускали продукцию оборонного значения.

Справочно :

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах в сцепке за снегоходом и на квадроциклах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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