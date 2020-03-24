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24.03.2020 (18:46)

Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы провели подводно-технические работы по поиску и подъёму корабельных орудий XVIII

«Спасательным отрядом Ленинградской военно-морской базы в составе рейдового водолазного катера «Борис Киселев» и самоходного плавучего крана СПК-50150 совместно с водолазами 501 аварийно-спасательного отряда и 328 экспедиционного аварийно-спасательного отряда Главного командования Военно-Морского Флота оказана помощь в обнаружении и подъёме со дна Финского залива четырех корабельных орудий XVIII века», - сообщил командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Военнослужащие Ленинградской военно-морской базы провели подводно-технические работы по поиску и подъёму корабельных орудий XVIII века в акватории Невской губы, близ 6-го Северного форта Кронштадта.

Работы проводились в соответствии с обращением одного из федеральных государственных учреждений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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