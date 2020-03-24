24.03.2020 (18:46)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане продолжают получать субсидии на приобретение жилья

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане продолжают получать субсидии на приобретение собственного жилья.

В торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова поздравила военнослужащего соединения с радостным событием и вручила ему решение о предоставлении жилищной субсидии для приобретения или строительства жилья на сумму более 9 млн рублей.

Также Татьяна Кадырова отметила, что в настоящее время «Центррегионжилье» уделяет пристальное внимание решению социальных вопросов военнослужащих 201-й российской военной базы по обеспечению служебным и постоянным жильем.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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