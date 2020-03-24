24.03.2020 (18:39)

Военнослужащие ЦВО оттачивают мастерство в армейской тактической стрельбе в Кузбассе

Военнослужащие мотострелковых подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) совершенствуют мастерство в армейской тактической стрельбе из автомата АК-74 и пистолета ПМ.

Специально для данной дисциплины на полигоне Юргинский в Кемеровской области оборудован специальный участок со стенами-укрытиями, лазами и подвесными мостками, коридорами для ведения стрельбы. В ходе выполнения упражнений от военнослужащих требуется поразить цели на дальности от 25 до 50 метров, но при этом оставаться максимально скрытым от условного противника за препятствиями. Отработка самих упражнений предусматривает ведение стрельбы из неудобных положений со сменой огневой позиции. Такая методика огневой подготовки принципиально отличается от ранее выполняемых упражнений, так как оценивается не только точность поражения цели, но и время, которое затратил военнослужащий на выполнение учебно-боевой задачи.

Данная методика стрельбы способствует подготовке солдат и офицеров для ведения боевых действий в условиях ограниченного пространства: домов, городских кварталов и труднопроходимых лесных массивов. Она позволяет выработать скорость и точность поражения целей.

Ежедневно в занятиях по практической стрельбе на полигоне Юргинский принимают участие более 500 военнослужащих по контракту, сержантов и офицеров.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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