24.03.2020 (18:32)
Военнослужащие ЦВО окажут помощь в ликвидации пожаров в Хакасии
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в ликвидации лесных пожаров в Республике Хакасия. Соответствующее решение было принято в Минобороны России по обращению главы региона.
ЦВО направит для участия в противопожарных мероприятиях около 50 военнослужащих отдельной железнодорожной бригады и восемь единиц специальной инженерной и пожарной техники.
В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.
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