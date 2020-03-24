24.03.2020 (18:32)

Военнослужащие ЦВО окажут помощь в ликвидации пожаров в Хакасии

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) окажут помощь в ликвидации лесных пожаров в Республике Хакасия. Соответствующее решение было принято в Минобороны России по обращению главы региона.

ЦВО направит для участия в противопожарных мероприятиях около 50 военнослужащих отдельной железнодорожной бригады и восемь единиц специальной инженерной и пожарной техники.

В региональном центре управления штаба ЦВО в Екатеринбурге организован круглосуточный мониторинг пожарной обстановки, обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками региональных экстренных служб.

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