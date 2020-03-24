24.03.2020 (18:29)

Саперы ЦВО проведут работы по защите населенных пунктов от подтопления в Алтайском крае

Саперы Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрывы льда на реке Бия в Бийском районе Алтайского края.

Военнослужащие будут задействованы в проведении противопаводковых мероприятий по обращению главы Бийского района Алтайского края.

Для проведения подрывных работ от общевойскового соединения ЦВО назначены подрывная группа из восьми военнослужащих и двух автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава и взрывчатых веществ. Работы по разрушению льда планируется начать 25 марта.

Ранее сообщалось, что в воинских частях ЦВО подготовлено десять подрывных и четыре эвакуационно-спасательных команд. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1, санитарные машины с медицинскими работниками.

Кроме того, отдельный авиационный полк ЦВО подготовил звено вертолетов Ми-8, которое находится в готовности к проведению эвакуации пострадавших от последствий возможных чрезвычайных ситуаций.

Региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге координирует работу групп на местах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице