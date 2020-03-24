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24.03.2020 (17:05)

В Московской области стартовал второй этап конкурса АрМИ-2020 «Воин мира» среди военнослужащих танкового объединения ЗВО

В Московской области на базе Таманской мотострелковой дивизии стартовал второй отборочный этап международного конкурса АрМИ-2020 «Воин мира» среди лучших военнослужащих соединений и воинских частей гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

Состязания проводятся в несколько этапов — военно-спортивный — «Атлет», военно-профессиональный — «Профессионал», по огневой подготовке — «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный творческий — «Кавалер» («Сударыня»), интеллектуальный — «Эрудит».

Всего за право представлять танковое объединение на окружном этапе конкурса борются около 30 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Воин мира , АрМИ , АрМИ , Воин мира
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