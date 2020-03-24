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24.03.2020 (17:48)

В Нижегородской области завершилось ротное тактическое учение с подразделениями отдельной танковой бригады ЗВО

В Нижегородской области завершилось ротное тактическое учение с танковыми и мотострелковыми подразделениями отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).

В рамках мероприятия военнослужащие в двухстороннем порядке отработали действия в наступлении и обороне на открытых участках местности и в учебном населенном пункте.

Главной задачей учения являлось достижение слаженного взаимодействия танковых и мотострелковых подразделений в условиях, приближенных к боевым.

В мероприятии боевой подготовки принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано свыше 70 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии ЗВО, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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