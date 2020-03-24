24.03.2020 (17:42)
В Серпухове началось строительство сквера имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина
В подмосковном Серпухове началось строительство сквера в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.
В открытии строительства в микрорайоне Владычная слобода приняли участие командование серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.
В рамках проектного предложения в сквере проведут ремонт уже существующих и строительство новых пешеходных дорожек, установку скамеек, а также декоративных фонарей и светильников.
На улице Бригадной согласно проекту также будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.
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