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24.03.2020 (17:42)

В Серпухове началось строительство сквера имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина

В подмосковном Серпухове началось строительство сквера в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.

В открытии строительства в микрорайоне Владычная слобода приняли участие командование серпуховского филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого.

В рамках проектного предложения в сквере проведут ремонт уже существующих и строительство новых пешеходных дорожек, установку скамеек, а также декоративных фонарей и светильников.

На улице Бригадной согласно проекту также будет установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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