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24.03.2020 (17:41)

Командующий армией ВВС и ПВО Северного флота поздравил штурманов подчиненных авиационных частей с профессиональным праздником

Сегодня командующий армией ВВС и ПВО Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко поздравил штурманов подчиненных авиационных частей с профессиональным праздником – 104 годовщиной со дня образования штурманской службы Военно-воздушных сил России. 

«Значимость штурманской службы сложно переоценить, выражаю слова благодарности штурманам за их преданность военному делу, активную позицию в деле популяризации данной профессии, желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов», - говорится в поздравлении генерал-лейтенанта Александра Отрощенко. 

В настоящее время в соединениях и частях армии ВВС и ПВО  Северного флота проходят службу более 500 штурманов различных родов авиации.

День штурмана Военно-воздушных сил России введен Приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации  2 августа 2000 года.

Основной задачей штурманской службы является обеспечение высокой точности и надежности воздушной навигации, а также эффективности боевого применения авиационного вооружения, средств воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , ВВС
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