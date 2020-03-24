24.03.2020 (17:09)

В Санкт-Петербурге курсанты военных вузов поклонились главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный»

Сегодня в Санкт-Петербурге верующие курсанты, проходящие обучение в военных учебных заведениях Минобороны РФ, дислоцированных в городе, поклонились главной иконе Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

Ритуал прошёл в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка, куда икона была привнесена накануне. Священнослужители провели богослужение и рассказали присутствовавшим военнослужащим об иконе, её создании и работе по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, где икона будет находится постоянно, когда прибудет в Подмосковье.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тыс. километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

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