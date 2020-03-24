24.03.2020 (16:50)

Сформированный экипаж малого ракетного корабля «Циклон» пройдет подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге

Сформированный на Черноморском флоте экипаж малого ракетного корабля проекта 22800 «Циклон» пройдет подготовку на базе Объединенного учебного центра ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Экипаж пройдет курс обучения по программам, специально разработанным с учетом устройства и вооружения МРК проекта 22800, являющихся носителями высокоточного оружия.

В подготовке экипажа будут применяться учебно-тренажерные комплексы Объединенного учебного центра ВМФ с целью отработки действий корабельных боевых расчетов, включая расчет «главный командный пункт корабля — боевой информационный пост — штурман».

Параллельно с обучением экипажа малого ракетного корабля «Циклон» в Объединенном учебном центре ВМФ будет готовиться и экипаж МРК «Грайворон».

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе заслушал доклады руководства Объединенного учебного центра ВМФ о готовности к приему экипажей двух кораблей и поставил задачу учитывать в подготовке личного состава опыт, полученный кораблями ВМФ России в ходе боевых действий против террористов в Сирийской Арабской Республике.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице