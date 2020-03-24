24.03.2020 (16:50)

Военнослужащие ЦВО на учении в Челябинской области отработали тактику ночного боя с применением тепловизоров и беспилотной авиации

Военнослужащие гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали тактику ночного боя и захвата позиционного района с применением беспилотной авиации в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Челябинской области.

По замыслу тактического эпизода, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Орлан-10» провели разведку позиций противотанковых расчетов условного противника и его инженерных заграждений, защищающих район размещения командно-административного пункта.

Полученные данные о полосах наступления с минимальным огневым контактом были оперативно переданы на командный пункт. Используя эффект внезапности, экипажи танков Т-72 совершили прорыв, сходу уничтожая огневые средства противника, захватили и оцепили условный район базирования артиллерии, выставив боевое охранение.

Затем, применив тепловизионные камеры, расчеты БЛА вскрыли перемещение мобильных огневых групп противника, вооруженных противотанковыми комплексами, действующих вне периметра охраняемого района.

В ходе учения отрабатывались вопросы достижения максимальной силы огня танковых экипажей, высокого темпа движения и стремительности наступления в условиях ограниченной видимости.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц тяжелой военной техники, а также приданные расчеты БЛА, проводившие воздушную разведку, корректировку огня и объективный контроль точности поражения целей.

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