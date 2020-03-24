24.03.2020 (16:47)

Перспективные и современные образцы бронетанковой техники отправлены в подмосковное Алабино для подготовки к военному параду на Красной площади

Более 30 единиц перспективных и современных образцов бронетанковой техники отправлены с предприятия оборонно-промышленного комплекса в подмосковное Алабино для подготовки и участия в юбилейном военном параде 9 мая на Красной площади.

Танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» и боевые машины пехоты «Армата» с боевым модулем «Кинжал» были отправлены в Московскую область железнодорожным транспортом.

Танки Т-90М «Прорыв» и БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал» впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.

Всего в военном параде будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых 24 новейших образца будут продемонстрированы впервые.

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