24.03.2020 (16:42)

Авиаотряд истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ провел первую тренировку к параду Победы в Екатеринбурге

Летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ оперативно-тактической авиации Центрального военного округа на аэродроме в Пермском крае приступили к тренировочным полетам воздушной части парада Победы в Екатеринбурге.

Экипажи четырех воздушных кораблей МиГ-31БМ пермского авиаполка тренируют групповую слетанность в составе авиаотряда. В боевом порядке «пеленг» летчики отрабатывают взаимодействие при соблюдении интервалов и дистанции, выполнении разворотов и пролета над аэродромом в строю на высоте 400 метров со скоростью около 700 км\ч. При выполнении тренировочных полетов особое внимание уделяется соблюдению установленного времени пролета над аэродромом.

Всего в параде Победы в Екатеринбурге будет задействовано более 20 единиц авиационной техники. Авиаотряд высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ будет завершать воздушную часть парада.

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