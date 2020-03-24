24.03.2020 (16:40)

Инженеры ЦВО проведут работы по разрушению льда на малых реках Южного Урала

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проведут подрывы льда на малых реках в Челябинской области. Работы будут проведены на реках Берсуат и Нижний Тогузак в Брединском и Варненском районах области.

Для проведения противопаводковых мероприятий по обращению региональных властей в Минобороны России назначена подрывная команда от танкового соединения ЦВО.

Военнослужащие ЦВО проведут подрывы для ослабления ледовых полей с целью ликвидации угрозы подтопления около ста домовладений и предотвращения повреждения ледоходом автомобильных мостов, расположенных в поймах рек Берсуат и Нижний Тогузак.

Ранее сообщалось, что саперы инженерной бригады ЦВО ликвидировали угрозу разрушения моста на реке Сим в Челябинской области, обеспечивающего транспортное сообщение между берегами реки, на которых расположен Ашинский муниципальный район с населением почти 60 тыс. человек.

Всего на территории ЦВО сформировано более 40 подрывных групп, готовых при необходимости прийти на помощь местному населению. В состав групп входят наиболее подготовленные военнослужащие, а также автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры ПТС-1, санитарные машины с медицинскими работниками.

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