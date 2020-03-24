24.03.2020 (16:32)

С подразделениями танкового полка армейского корпуса Балтийского флота проведено учение с боевой стрельбой

Военнослужащие отдельного танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в рамках ротного тактического учения выполнили боевые стрельбы на одном из полигонов на востоке Калининградской области. В мероприятии принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б и Т-72Б3.

В ходе учения личный состав подразделения совершил марш на штатной технике из пункта постоянной дислокации к месту выполнения поставленных задач. При выдвижении к месту учения отрабатывались действия личного состава при налете авиации условного противника, по преодолению зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения.

Танковые экипажи вели огонь на различных дистанциях по мишеням, имитирующим танки, безоткатные орудия на автомобилях, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства противника. Кроме того, в ходе выполнения упражнений экипажи танков совершенствовали навыки поражения мишеней, имитирующих низко летящую авиацию из крупнокалиберных зенитных пулеметов.

При выполнении поставленных задач экипажами отрабатывались такие тактические приемы, как танковые засады, совершение маневра во фланг и тыл условного противника, а также ведение рейдовых действий.

Мероприятия боевой подготовки с танкистами армейского корпуса Балтийского флота продлятся до конца текущей недели.

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