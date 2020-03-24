24.03.2020 (15:10)

Российские военнослужащие провели оцифровку фронтовых документов в отдаленных районах Таджикистана

Российские военнослужащие 201-й военной базы оказали помощь населению, проживающему в труднодоступных и отдаленных районах Таджикистана, в оцифровке документов времен Великой Отечественной войны для публикации в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Военнослужащие в составе выездного мобильного пункта посетили районы, расположенные на юге Таджикистана, преодолев общее расстояние около 1000 километров. Помощь в обработке материалов и расширении перечня загружаемых документов была оказана жителям населенных пунктов Бохтар, Дусти, Балх, Куляб, Кумсангир и приграничного поселка Пяндж.

За последние 10 дней работы мобильного пункта военнослужащими было оцифровано более 300 документов ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны. Командованию 201-й военной базы продолжают поступать обращения от родственников по оказанию помощи в увековечивании памяти фронтовиков, ушедших на поля сражения из Таджикистана.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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