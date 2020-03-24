24.03.2020 (14:54)
В Риме обсудили применение российских военных специалистов в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции
Сегодня в Риме в комплексе зданий офицерского собрания Сухопутных войск Вооруженных сил Италии состоялись консультации по вопросу применения российских военных специалистов, техники и оборудования в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
В консультациях приняли участие с итальянской стороны – представители Министерства обороны и Департамента гражданской защиты при Совете министров Италии, а с российской стороны – офицеры Минобороны РФ, которые входят штаб оперативной группы, прибывшей для оказания помощи.
Начальник межвидового оперативного командования генерального штаба Вооруженных сил Итальянской Республики генерал-лейтенант Портоллано передал своему российскому коллеге генерал-майору Сергею Кикотю слова благодарности России за готовность оказать помощь в борьбе с опасной инфекцией.
По итогам встречи определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями, приступят к выполнению задач в итальянском Бергамо. В настоящее время военнослужащие согласовывают маршруты совершения 600-километрового марша и готовят для перемещения технику и оборудование.
В целях предотвращения распространения инфекций из наиболее подверженных заболеванию регионов по всей республике сюда доставлены высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, мобильные лаборатории для диагностики вирусных заболеваний.
Опытные эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты обеспечены уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, таких как коронавирус.