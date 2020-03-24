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24.03.2020 (14:34)

С зенитчиками армейского корпуса Балтийского флота проведено учение по прикрытию важных промышленных объектов

В рамках полевого выхода с подразделениями зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона.

В мероприятии боевой подготовки на одном из полигонов в восточной части Калининградской области приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники, среди которых недавно поступившие на вооружение зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2».

В ходе тренировки отрабатывались вопросы занятия и маскировки позиций, организации системы связи и управления в условиях пересеченной местности, перевода техники из походного положения в боевое.

Расчеты комплексов «Тор-М2» отработали нормативы по их развертыванию и приведению в готовность к применению, а также задачи по разведке целей, их классификации и сопровождению.

При выполнении поставленных задач зенитчики выполнили электронные пуски ракет по целям, имитировавшим как одиночные, так и групповые средства воздушного нападения противника на различных высотах и с различными скоростными характеристиками.

Напомним, что в прошлом году зенитный ракетный полк осуществил полное перевооружение на новейшие ЗРК «Тор-М2», заменивших комплексы войсковой противовоздушной обороны «Тор».

Справочно:

Комплекс «Тор» — это современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Учения
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