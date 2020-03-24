24.03.2020 (13:11)

Отряд Международного противоминного центра приступил к передаче участков гуманитарного разминирования территории Лаоса

Саперы Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к передаче территории гуманитарного разминирования представителям Национального комитета по контролю над неразорвавшимися боеприпасами Лаосской Народно-Демократической Республики.

В течение трех дней представители комитета проверят качество очистки трёх участков местности общей площадью 104095.5 квадратных метров, на которых личным составом отряда разминирования МПЦ ВС РФ было обнаружено 836 взрывоопасных предметов.

По окончанию контроля качества гуманитарного разминирования территории, представители комитета выдадут сертификат, подтверждающий безопасность очищенной местности, которая впоследствии будет передана местным органам самоуправления для использования земель по назначению.

Российские военные приступили к разминированию в Лаосе в октябре 2019 года. Саперы очищали местность рядом с городом Пхонсаван провинции Сиенгхуанг от американских кассетных бомб и противопехотных мин.

Особенностью разминирования данной местности является высокая концентрация неразорвавшихся боеприпасов и их составных элементов, не относящихся к взрывоопасным объектам. Военнослужащим приходилось реагировать на каждый сигнал средств поиска и осуществлять откопку, идентификацию и определять степень опасности каждого предмета.

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