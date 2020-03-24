24.03.2020 (13:55)

Саперы отдельного морского инженерного полка Северного флота обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота уничтожила методом подрыва авиационную бомбу ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны, найденную в Мурманске.

В минувшие выходные в центр оперативного управления Росгвардии по Мурманской области поступило сообщение, о том, что во время проведения земляных работ на Нижне-Ростинском шоссе был обнаружен предмет, похожий на авиационную бомбу времён войны.

В ходе осмотра опасной находки специалисты-взрывотехники определили, что обнаруженный предмет является фугасной авиационной бомбой ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны со взрывателем.

Взрывоопасный предмет был перевезен специалистами группы разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота за пределы города Мурманска на один из полигонов, где он был уничтожен методом подрыва.

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