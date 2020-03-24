24.03.2020 (13:53)
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.
Продолжительность полета составила более девяти часов.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Военно-воздушных сил Японии.
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Новости по теме:
С зенитным ракетным полком Черноморского флота проводится учение по обороне важных объектов флота от авиации противника
Транспортные самолеты ВКС России с военными специалистами и оборудованием продолжают прибывать в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Метки: