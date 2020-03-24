24.03.2020 (13:53)

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана.

Продолжительность полета составила более девяти часов.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Военно-воздушных сил Японии.

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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